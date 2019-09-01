Поэма Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые переведена на иврит для гастрольных спектаклей театра «Гоголь-центр» в Тель-Авиве, организованных некоммерческим проектом M.ART, который популяризирует современную российскую культуру в Нью-Йорке, Лондоне и Тель-Авиве. Об этом в Московской школе управления «Сколково» сообщил художественный руководитель театра Кирилл Серебренников, пишет ТАСС.

«Впервые поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" переведена на иврит. Мне совершенно не важно, как пройдут гастроли, мне важно, что теперь этот текст будет на иврите», - заявил Серебренников.

Он также отметил, важную коммуникативную роль культуры, которая создает мосты между народами.

Актеры «Гоголь-центра» будут играть постановку на русском языке. Текст на иврите зрители смогут увидеть в качестве субтитров.

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