Впервые на выставке в Лондоне представлена двусторонняя картина Бердслея
Премьерная выставка загадочной картины английского художника Обри Бердслея состоялась в музее Tate в Лондоне после реставрации полотна. Уникальная двусторонняя работа представлена широкой публике на крупнейшей за 50 лет экспозиции произведений художника, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.
Бердслей сделал разные изображения с двух сторон холста. Композиция «Каприз» (Caprice), на которой даму приглашает пройти в арку человек в красном костюме, публика уже видела, а изображение с дамой в маске и белой мышью демонстрируется впервые.
«Мы не знали, что это за женщина. Это мог быть выдуманный персонаж. Работа попала в коллекцию Tate только в 1923 году, и на выставках всегда показывали сторону без мыши», - рассказала британский куратор выставки Кэролин Корбо-Парсонс.
Отмечается, что двусторонняя работа Бердслея – единственная полотно, написанное маслом.
Всего в экспозиции 250 произведений художника, сюжеты которого считались странными, но не всегда «пристойными». Посмотреть их можно до 25 мая.
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