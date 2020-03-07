Впервые на выставке в Лондоне представлена двусторонняя картина Бердслея

Премьерная выставка загадочной картины английского художника Обри Бердслея состоялась в музее Tate в Лондоне после реставрации полотна. Уникальная двусторонняя работа представлена широкой публике на крупнейшей за 50 лет экспозиции произведений художника, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Бердслей сделал разные изображения с двух сторон холста. Композиция «Каприз» (Caprice), на которой даму приглашает пройти в арку человек в красном костюме, публика уже видела, а изображение с дамой в маске и белой мышью демонстрируется впервые.

Эксперт обвинил музей в накручивании цены на «Спасителя мира» да Винчи

«Мы не знали, что это за женщина. Это мог быть выдуманный персонаж. Работа попала в коллекцию Tate только в 1923 году, и на выставках всегда показывали сторону без мыши», - рассказала британский куратор выставки Кэролин Корбо-Парсонс.

Отмечается, что двусторонняя работа Бердслея – единственная полотно, написанное маслом.

Всего в экспозиции 250 произведений художника, сюжеты которого считались странными, но не всегда «пристойными». Посмотреть их можно до 25 мая.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: Creative Commons CC-BY-NC-ND/Tate
ТЕГИ:ХудожникиВыставкаЛондон