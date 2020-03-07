Впервые на выставке в Лондоне представлена двусторонняя картина Бердслея

Премьерная выставка загадочной картины английского художника Обри Бердслея состоялась в музее Tate в Лондоне после реставрации полотна. Уникальная двусторонняя работа представлена широкой публике на крупнейшей за 50 лет экспозиции произведений художника, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Бердслей сделал разные изображения с двух сторон холста. Композиция «Каприз» (Caprice), на которой даму приглашает пройти в арку человек в красном костюме, публика уже видела, а изображение с дамой в маске и белой мышью демонстрируется впервые.