Впервые на «НАШЕСТВИИ» появится «БиблиоШатёр»

Впервые на фестивале «Нашествие», отмечающего 20-летний юбилей, появится «БиблиоШатёр». Организация активности будет проходить совместно с библиотекой им. Анны Ахматовой.

Помимо книг, которые можно забрать с собой, в шатре гостей будет ждать VR-экскурсии по музею Анны Ахматовой, лекции по истории французского графического романа, происхождению сюжетов комиксов, а также «погружение» в историю Аквамена. Для любителей настольных игр отроется соответствующая секция, а поклонники квизов смогут посоревноваться в глубине знаний по темам «история рока», «мир Гарри Поттера» и «Игра престолов».

Напомним, что в этом году фестиваль пройдет 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове в Тверской области. Среди участников — ДДТ, «Мумий Тролль», Би-2, «Аквариум», «Алиса», «Сплин», Вячеслав Бутусов, «Ночные Снайперы», Чиж & Co, «Пилот» и многие другие. С полным списком артистов можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

