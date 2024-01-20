Звезда «Слова пацана» Кологривый в ответ на критику призвал ждать его новых побед

Ранее звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» раскритиковал своих коллег, а также назвал «скучными» советских актеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам Кологривого, многое в его интервью было вырвано из контекста, «многое желтая пресса солгала».

«Но ничего страшного, я думаю, что у нас порядочные зрители, я думаю, что у нас умные артисты, поэтому все прекрасно. Ждите следующих побед Никиты Кологривого», — поделился актер.

