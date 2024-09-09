«Возраст согласия»: В «Кинопоиске» не согласны со штрафом за фильм Ноэ «Любовь»

«Мы планируем оспаривать этот протокол, так как уголовный кодекс четко определяет возраст согласия – 16 лет. Сексуальная связь с лицом, достигшим такого возраста, не считается преступлением», – говорится в комментарии сервиса, имеющимся в распоряжении НСН.

В «Кинопоиске» отмечают, что в показанной в фильме сексуальной сцене с участием главного героя и его 16-летней соседки «нет принуждения или насилия».

В начале августа сообщалось, что режиссера фильма «Необратимость» Гаспара Ноэ заметили в ночных клубах Москвы. Кинорежиссер Александр Сокуров говорил после этого Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что незадолго до этого встречался с Ноэ в Санкт-Петербурге.

