«Возраст согласия»: В «Кинопоиске» не согласны со штрафом за фильм Ноэ «Любовь»
В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» намерены оспорить решение о штрафе в связи с размещением в сервисе фильма Гаспара Ноэ «Любовь».
Ранее сообщалось, что руководитель «Кинопоиска» Александр Дунаевский оштрафован на 800 тыс. рублей по статье о пропаганде педофилии.
«Мы планируем оспаривать этот протокол, так как уголовный кодекс четко определяет возраст согласия – 16 лет. Сексуальная связь с лицом, достигшим такого возраста, не считается преступлением», – говорится в комментарии сервиса, имеющимся в распоряжении НСН.
В «Кинопоиске» отмечают, что в показанной в фильме сексуальной сцене с участием главного героя и его 16-летней соседки «нет принуждения или насилия».
В начале августа сообщалось, что режиссера фильма «Необратимость» Гаспара Ноэ заметили в ночных клубах Москвы. Кинорежиссер Александр Сокуров говорил после этого Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что незадолго до этого встречался с Ноэ в Санкт-Петербурге.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Возраст согласия»: В «Кинопоиске» не согласны со штрафом за фильм Ноэ «Любовь»
- Швеция выделила Киеву пакет помощи на 440 миллионов долларов
- «Я ею болею»: Арбенина анонсировала выход одной из своих лучших песен
- В Минобороны Румынии заявили, что нашли обломки российского БПЛА в стране
- Радио Jazz объявило состав жюри премии «Все цвета джаза»
- Обвиняемого по делу главного кадровика МО Кузнецова оставили под стражей
- Чиновнику в Курске объявили выговор за баннер с военным ВСУ
- Опрос: Порядка 29% россиян перерабатывают каждый или почти каждый день
- Гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали по делу о пропаганде педофилии
- Россиянку приговорили к 450 часам работ за осквернение Вечного огня в Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru