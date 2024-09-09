«Возраст согласия»: В «Кинопоиске» не согласны со штрафом за фильм Ноэ «Любовь»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» намерены оспорить решение о штрафе в связи с размещением в сервисе фильма Гаспара Ноэ «Любовь».

Ранее сообщалось, что руководитель «Кинопоиска» Александр Дунаевский оштрафован на 800 тыс. рублей по статье о пропаганде педофилии.

Гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали по делу о пропаганде педофилии

«Мы планируем оспаривать этот протокол, так как уголовный кодекс четко определяет возраст согласия – 16 лет. Сексуальная связь с лицом, достигшим такого возраста, не считается преступлением», – говорится в комментарии сервиса, имеющимся в распоряжении НСН.

В «Кинопоиске» отмечают, что в показанной в фильме сексуальной сцене с участием главного героя и его 16-летней соседки «нет принуждения или насилия».

В начале августа сообщалось, что режиссера фильма «Необратимость» Гаспара Ноэ заметили в ночных клубах Москвы. Кинорежиссер Александр Сокуров говорил после этого Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что незадолго до этого встречался с Ноэ в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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