Фильм «Любовь Советского Союза» победил на премии «Золотой орел»

Картину «Любовь Советского Союза» наградили в нескольких номинациях на церемонии кинопремии «Золотой орел», которая прошла в 1-м павильоне «Мосфильма». Лучшими в категории «Лучшая музыка к фильму» стали Виталий Окороков и Дмитрий Емельянов.

В номинации «Лучшие художники по костюмам» победу одержали Екатерина Шапкайц и Светлана Москвина. Также на церемонии отметили работу художников-постановщиков Павла Пархоменко и Леонида Кипниса.

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Кроме того, фильм победил в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучшая операторская работа». Эти награды подтвердили высокий профессионализм команды.

Сюжет картины охватывает события 1930-40-х годов и фокусируется на вымышленных персонажах, чьи судьбы тесно переплетены с историей страны в годы Великой Отечественной войны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма
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