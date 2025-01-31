Фильм «Любовь Советского Союза» победил на премии «Золотой орел»

Картину «Любовь Советского Союза» наградили в нескольких номинациях на церемонии кинопремии «Золотой орел», которая прошла в 1-м павильоне «Мосфильма». Лучшими в категории «Лучшая музыка к фильму» стали Виталий Окороков и Дмитрий Емельянов.

В номинации «Лучшие художники по костюмам» победу одержали Екатерина Шапкайц и Светлана Москвина. Также на церемонии отметили работу художников-постановщиков Павла Пархоменко и Леонида Кипниса.