Фильм «Любовь Советского Союза» победил на премии «Золотой орел»
Картину «Любовь Советского Союза» наградили в нескольких номинациях на церемонии кинопремии «Золотой орел», которая прошла в 1-м павильоне «Мосфильма». Лучшими в категории «Лучшая музыка к фильму» стали Виталий Окороков и Дмитрий Емельянов.
В номинации «Лучшие художники по костюмам» победу одержали Екатерина Шапкайц и Светлана Москвина. Также на церемонии отметили работу художников-постановщиков Павла Пархоменко и Леонида Кипниса.
Кроме того, фильм победил в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучшая операторская работа». Эти награды подтвердили высокий профессионализм команды.
Сюжет картины охватывает события 1930-40-х годов и фокусируется на вымышленных персонажах, чьи судьбы тесно переплетены с историей страны в годы Великой Отечественной войны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru