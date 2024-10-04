«Вовка, завязывай с юмором»: Винокур рассказал, что Добрынин советовал ему петь

«Славка мне часто говорил (он меня Вовкой звал): "Вовка, завязывай с юмором, давай петь, потому что ты это можешь прекрасно делать". Но я счастлив, что был просто зрителем и поклонником творчества Славы», — сказал Винокур в разговоре с NEWS.ru.

Как добавил юморист, в 1975 году он записал вокальную партию в хоре для песни «Прощай», которую в то время записала группа «Самоцветы». По словам Винокура, смерть Добрынина — большая беда, поскольку ушел высочайший профессионал, музыкант и человек.

Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта. Композитора похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, передает «Радиоточка НСН».

