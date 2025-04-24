Восьмая часть «Миссия невыполнима» станет самой длинной во франшизе
Восьмая часть «Миссия невыполнима» - лента «Финальная расплата» - станет самой длинной во франшизе. Как заявили в кинокомпании Paramount, её продолжительность составит два часа и 49 минут.
Отмечается, что с каждой новой историей длительность фильмов «Миссия невыполнима» увеличивалась. Первая серия, вышедшая в 1996 году, занимала всего час и 50 минут экранного времени, а седьмая уже два часа и 43 минуты.
«Миссия невыполнима: Финальная расплата» является продолжением ленты «Смертельная расплата». В восьмом фильме агент Итан Хант, которого играет Том Круз, и его команда продолжат борьбу с преступной группировкой Габриэля и искусственным интеллектом «Сущность».
Ранее стало известно, что премьера боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата» состоится в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля 14 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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