Восьмая часть «Миссия невыполнима» станет самой длинной во франшизе

Восьмая часть «Миссия невыполнима» - лента «Финальная расплата» - станет самой длинной во франшизе. Как заявили в кинокомпании Paramount, её продолжительность составит два часа и 49 минут.

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Отмечается, что с каждой новой историей длительность фильмов «Миссия невыполнима» увеличивалась. Первая серия, вышедшая в 1996 году, занимала всего час и 50 минут экранного времени, а седьмая уже два часа и 43 минуты.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата» является продолжением ленты «Смертельная расплата». В восьмом фильме агент Итан Хант, которого играет Том Круз, и его команда продолжат борьбу с преступной группировкой Габриэля и искусственным интеллектом «Сущность».

Ранее стало известно, что премьера боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата» состоится в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля 14 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
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