«Вопрос художественной логики». Ректор ГИТИСа – об изнасиловании в «Ревизоре»

Зрителям ТЮЗа в Екатеринбурге показали неоднозначную постановку «Ревизора». Как пишет местный портал 66.ру, публика увидела не только обнажённые тела мужчин и женщин, но даже сцену изнасилования Хлестаковым молодой жены. При этом на афишах спектакля, вошедшего в программу фестиваля современного театра, стояла маркировка «18+». Тем не менее, в зале оказалось достаточное число подростков и детей 9-10 лет.

Судить о спектакле, который не видел, отказался в эфире НСН театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Однако напомнил, что любое авторское решение на сцене оправдывается художественной логикой. В любом случае, вырывать из контекста одну сцену, по его мнению, было бы неправильно.