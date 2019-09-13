«Вопрос художественной логики». Ректор ГИТИСа – об изнасиловании в «Ревизоре»
Григорий Заславский заявил НСН, что использование такой сцены в постановке остаётся на совести режиссёра.
Зрителям ТЮЗа в Екатеринбурге показали неоднозначную постановку «Ревизора». Как пишет местный портал 66.ру, публика увидела не только обнажённые тела мужчин и женщин, но даже сцену изнасилования Хлестаковым молодой жены. При этом на афишах спектакля, вошедшего в программу фестиваля современного театра, стояла маркировка «18+». Тем не менее, в зале оказалось достаточное число подростков и детей 9-10 лет.
Судить о спектакле, который не видел, отказался в эфире НСН театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Однако напомнил, что любое авторское решение на сцене оправдывается художественной логикой. В любом случае, вырывать из контекста одну сцену, по его мнению, было бы неправильно.
«Изнасилование — не проза жизни. Это всё-таки преступление, есть уголовное наказание за это. То, что режиссёр увидел в пьесе “Ревизор” возможность для такой сцены, ну, что ж, вообще у Хлестакова там некоторые основания для этого увидеть можно. Хотя фантазия режиссёра явно пошла далеко… Но я не видел спектакля, я не могу судить о нём. Если есть художественное оправдание этому, то вырывать это из контекста и говорить, что это плохо или хорошо, неправильно. Для этого нужно говорить о том, насколько к этой сцене ведёт вся логика поведения сценических персонажей. Нельзя вырывать из контекста», — заявил театральный критик.
Сам Николай Васильевич Гоголь, автор поставленной пьесы, по мнению Заславского, оставлял немало поводов для широкого полёта фантазии будущих режиссёров. Вопрос уместности того или иного хода остаётся на совести постановщика, поскольку одно дело подвести героев к эксцентричному действию логически, другое — просто эпатировать публику.
«Буквально сцены изнасилования в пьесе “Ревизор” нет, но я видел спектакли по ней, где было очень много чего, не написанного Гоголем. Но несоответствие букве Гоголя абсолютно соответствовало духу Гоголя. У него есть самые разные сцены, и, например, то, что происходит в повести “Вий” вначале между ведьмой и Хомой Брутом, можно интерпретировать по-разному. Поэтому самое важное — художественная логика. Есть художественная задача — нет оснований к этому предъявлять претензии. Если же всё это только для того, чтобы привлечь публику, тогда это другая история, и понять это можно, принять — нет», — подытожил Заславский.
Напомним, самым запомнившимся россиянам театральным скандалом стало дело о постановке «Тангейзер». Опера была поставлена в Новосибирске в 2015 году. После жалобы митрополита Тихона на использование в ней христианских символов, якобы оскорбившее чувства верующих, спектакль убрали из репертуара, а режиссёра и директора театра пытались засудить. Дело было закрыто, но директор был уволен. Режиссёр Тимофей Кулябин с тех пор переехал в Москву и ставит теперь в Большом театре.
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