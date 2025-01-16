«Волшебника Изумрудного города» покажут более чем в 80 странах мира

По его словам, среди стран, которые проявили интерес к картине, государства Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и Европы. Как добавил Жаров, такой результат можно назвать безусловным успехом.

При этом фильм уже показывают в кинотеатрах Бельгии, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Начало проката в странах Латинской Америки запланировано на конец января. Весной-летом 2025 года также ожидается прокат картины в Китае.

Картина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» по мотивам одноименной сказки Александра Волкова вышла в российских кинотеатрах 1 января 2025 года. Фильм стал лидером новогоднего проката, на данный момент его сборы составляют около трех миллиардов рублей. Режиссером проекта выступил Игорь Волошин. Главные роли исполнили Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова, Василиса Маковцева и Дмитрий Чеботарев, напоминает «Радиоточка НСН».

