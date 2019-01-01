Херсонесский музей примет участие в акции «Ночь музеев»
18 мая Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» присоединяется ко всероссийской акции «Ночь музеев», передает Крымское информационное агентство.
В рамках акции в музей можно будет попасть с 20:00 до 02:00. Все мероприятия в эту ночь сделают бесплатными.
Херсонес вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Российской Федерации, является особо ценным объектом культурного наследия федерального значения.
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