Волочкова пожелала сил Гергиеву на посту главы Большого театра
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала назначение художественного руководителя Мариинского театра, дирижера Валерия Гергиева на пост главы Большого театра. Своим мнением артистка поделилась в беседе с NEWS.ru.
Ранее стало известно, что Гергиев возглавит Большой театр и будет совмещать работу здесь с должностью худрука Мариинки и руководством оркестром. Дирижер сменит Владимира Урина, который руководил Большим с 2013 года.
Как отметила Волочкова, она начинала свой творческий путь в Мариинском театре, когда Гергиев был худруком учреждения.
«Дай бог, чтобы ему хватило сил и времени в Большом. С Владимиром Уриным мы дружим уже 20 лет. И именно он протянул мне руку помощи, когда бывший директор Большого театра [Анатолий] Иксанов меня незаконно уволил. Урин очень творческий человек, профессионал и большая личность», — рассказала балерина.
Волочкова добавила, что ничего не может сказать о возможном объединении Большого и Мариинки.
«Не знаю, что из этого получится, мне абсолютно все равно», — заключила артистка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru