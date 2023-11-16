Волочкова пожелала сил Гергиеву на посту главы Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала назначение художественного руководителя Мариинского театра, дирижера Валерия Гергиева на пост главы Большого театра. Своим мнением артистка поделилась в беседе с NEWS.ru.

Швыдкой подтвердил совмещение Гергиевым руководства Большим и Мариинкой

Ранее стало известно, что Гергиев возглавит Большой театр и будет совмещать работу здесь с должностью худрука Мариинки и руководством оркестром. Дирижер сменит Владимира Урина, который руководил Большим с 2013 года.

Как отметила Волочкова, она начинала свой творческий путь в Мариинском театре, когда Гергиев был худруком учреждения.

«Дай бог, чтобы ему хватило сил и времени в Большом. С Владимиром Уриным мы дружим уже 20 лет. И именно он протянул мне руку помощи, когда бывший директор Большого театра [Анатолий] Иксанов меня незаконно уволил. Урин очень творческий человек, профессионал и большая личность», — рассказала балерина.

Волочкова добавила, что ничего не может сказать о возможном объединении Большого и Мариинки.

«Не знаю, что из этого получится, мне абсолютно все равно», — заключила артистка.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Мариинский ТеатрВалерий ГергиевБольшой ТеатрАнастасия Волочкова

Горячие новости

Все новости

партнеры