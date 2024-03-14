Волочкова назвала смерть Наталии Касаткиной большой утратой для русского балета
Смерть народной артистки РСФСР, руководителя московского Театра классического балета Наталии Касаткиной — большая утрата для русского балета. Об этом заявила балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».
В четверг стало известно, что Касаткина ушла из жизни в возрасте 89 лет.
Волочкова отметила, что артистка всегда ратовала за то, чтобы классический балет жил.
«Это великий человек, который всегда ратовал за классический балет и много прошел противодействий и в Мариинском театре, когда было написано множество писем со стороны различных структур о том, чтобы убирали... постановки классические, потому что они... составляли большую конкуренцию тому, что вообще происходило», — подчеркнула балерина.
По словам Волочковой, сейчас в русском балете нет известных имен и педагогов, и на смену Касаткиной не придут люди такого же уровня. Балерина также рассказала, что народная артистка и ее муж Владимир Василев помогли танцовщице в период, когда ее незаконно уволили из Большого театра.
«Я уже тогда создала свое концертное шоу, был создан спектакль, он прошел в Кремлевском дворце. Это было большое шоу как раз как ответ Большому театру на все выпады в мой адрес... Наталия Касаткина давала мне артистов своей труппы... в сложнейшие времена, когда отворачивались абсолютно все», — подчеркнула Волочкова.
Артистка добавила, что благодарна Касаткиной и очень ее уважала.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренер украинского «Черноморца» сбежал со сборов в Турции
- У поселка Теткино в Курской области идет бой с ДРГ
- Дженнифер Лопес снялась в фантастическом боевике «Атлас»
- В Курской области столкнулись электричка и легковой автомобиль
- Берлинское техно признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО
- Песков: Решение по активам Danone приняли по соображениям целесообразности
- Концерт группы «Пилот» в Перми отменили за день до мероприятия
- Волочкова назвала смерть Наталии Касаткиной большой утратой для русского балета
- Любимова: кинотеатрам в России не хватает порядка 50 фильмов в год
- СМИ: Генри Кавилл снялся в фильме «Дэдпул и Росомаха»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru