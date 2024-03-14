Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина
Народная артистка РСФСР, руководитель столичного Театра классического балета Наталия Касаткина умерла на 90-м году жизни. Об этом заявила ее помощница, передает РИА Новости.
По словам собеседницы агентства, Касаткина ушла из жизни сегодня ночью. О дате и месте прощания с артисткой объявят позднее.
Наталия Касаткина родилась в Москве. Артистка окончила Московское хореографическое училище, в 1954-1976 годах работала в Большом театре в качестве солистки балетной труппы. С 1960-х годов Касаткина как балетмейстер ставила спектакли вместе со своим мужем, танцовщиком Владимиром Василевым. В 1977-м артистку назначили главным балетмейстером ансамбля «Классический балет», Касаткина и Василев были бессменными художественными руководителями труппы. Позже ансамбль переименовали в Государственный академический театр классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева.
Ранее стало известно о смерти бывшего главного балетмейстера Государственного академического Воронежского русского народного хора им. К. И. Массалитинова Юрия Копытина, напоминает телеканал «360».
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