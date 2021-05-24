Вокалист победившей на «Евровидении» группы сдал отрицательный тест на наркотики

Следов наркотических веществ в организме фронтмена победившей на конкурсе «Евровидение» группы Maneskin Дамиано Давида не обнаружено. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).

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Вокалиста итальянской рок-группы заподозрили в употреблении наркотиков после трансляции финала конкурса. На одном из кадров Давид наклонился к столу, что породило дискуссии о возможной наркозависимости фронтмена Maneskin. Однако во время пресс-конференции музыкант пояснил, что всего лишь собирал осколки разбитого стакана. Позже Давид решил добровольно сдать тест на наркотики, чтобы покончить со слухами.

Как отмечается в заявлении EBC, по просьбе итальянской делегации союз тщательно проверил все факты, в том числе, видеозаписи инцидента, и обнаружил осколки стекла у стола, за которым находились итальянские музыканты. Кроме того, вещательный союз сообщил, что тест Дамиано Давида показал отрицательный результат.

«Никакого употребления наркотиков в зеленой комнате (месте, где участники конкурса ожидают оглашения результатов — прим. НСН) не было, мы считаем этот вопрос закрытым», — подчеркнули в EBC.

Итальянская рок-группа Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем состоявшегося в Роттердаме конкурса «Евровидение». По итогам голосования жюри и зрителей музыканты набрали 524 балла.

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Фото: euroinvision.ru
ТЕГИ:НаркотикиМузыкантыЕвровидение
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