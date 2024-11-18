Вокалист «На-На» Политов рассказал о последней встрече с Левкиным

Заслуженный артист РФ, участник группы «На-На» Владимир Политов в интервью изданию «The Voice Mag» заявил, что в последний раз встречался в Владимиром Левкиным в июне 2024 года, когда поздравлял его с днём рождения.

Названа дата похорон экс-солиста «На-На» Левкина

По его словам, в тот момент его бывший коллега по группе «держался бодрячком».

«У него была куча планов, он был очень целеустремленным. Он сильный человек, который очень любил свою работу, поклонников и семью», - отметил певец.

Политов также добавил, что «рак не проходит бесследно».

Супруга Левкина Марина Ичетовкина заявила, что 17 ноября Лёвкин умер в возрасте 57 лет, пишет RT.

По данным СМИ, в начале 2000-х годов у певца диагностировали лимфому. Лёвкин добился ремиссии, после чего вновь вернулся на сцену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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