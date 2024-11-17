Названа дата похорон экс-солиста «На-На» Левкина

Церемония погребения артиста Владимира Левкина состоится во вторник, 19 ноября. Эту информацию предоставил РИА Новости концертный директор музыканта Александр Зыкин.

В тот же день состоится и прощание с бывшим солистом группы «На-На». На данный момент родственники Левкина продолжают обсуждать организационные моменты. Место погребения артиста будет названо позже.

Умер экс-солист «На-На» Владимир Левкин

По данным СМИ, лимфому Левкину диагностировали в начале 2000-х годов. Артист добился ремиссии, после чего вновь вернулся на сцену. Пресса сообщала, что до этого музыканту пришлось пройти несколько курсов химиотерапии.

О смерти Левкина 17 ноября рассказала его супруга Марина. Артисту было 57 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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