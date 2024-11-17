Названа дата похорон экс-солиста «На-На» Левкина

По данным СМИ, лимфому Левкину диагностировали в начале 2000-х годов. Артист добился ремиссии, после чего вновь вернулся на сцену. Пресса сообщала, что до этого музыканту пришлось пройти несколько курсов химиотерапии.



О смерти Левкина 17 ноября рассказала его супруга Марина. Артисту было 57 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

