Названа дата похорон экс-солиста «На-На» Левкина
Церемония погребения артиста Владимира Левкина состоится во вторник, 19 ноября. Эту информацию предоставил РИА Новости концертный директор музыканта Александр Зыкин.
В тот же день состоится и прощание с бывшим солистом группы «На-На». На данный момент родственники Левкина продолжают обсуждать организационные моменты. Место погребения артиста будет названо позже.
По данным СМИ, лимфому Левкину диагностировали в начале 2000-х годов. Артист добился ремиссии, после чего вновь вернулся на сцену. Пресса сообщала, что до этого музыканту пришлось пройти несколько курсов химиотерапии.
О смерти Левкина 17 ноября рассказала его супруга Марина. Артисту было 57 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден разрешил ВСУ применять дальнобойные ATACMS для ударов по России
- Оппозиционеры устанавливают палатки в центре Тбилиси
- Названа дата похорон экс-солиста «На-На» Левкина
- СМИ: Итоговое заявление G20 может заблокировать Аргентина
- СК РФ возбудил дело о теракте после гибели главреда газеты в Курской области
- Министра экономики Германии выдвинули кандидатом в канцлеры
- Две управляемые авиабомбы ВСУ сбили в Курской области
- СМИ: Переговоры о заложниках в Газе зашли в тупик
- ВС РФ блокировали группировку ВСУ в Курской области
- Польский премьер счел ближайшие недели решающими для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru