Военная драма «Воздух» Германа-младшего выйдет в кино 18 января

В центре сюжета картины — подразделение летчиц, попавших в смешанный авиационный полк во время Великой Отечественной войны. Девушки еще молодые и пока не совсем понимают, что такое война. Им приходится трудно в мужском мире, однако они день за днем доказывают, что не хуже мужчин.

Ранее сообщалось, что мировая премьера военной драмы Германа-младшего состоится на 36-м Токийском международном кинофестивале, который будет проходить с 23 октября по 1 ноября. На этом фоне Алексей Герман-младший в интервью НСН отмечал важность того, что судьба девушек-летчиц, о которых рассказывает фильм, находит отклик у иностранных киноспециалистов, передает «Радиоточка НСН».

