Военная драма «Воздух» Германа-младшего выйдет в кино 18 января

Фильм режиссера Алексея Германа - младшего «Воздух» выйдет в отечественном прокате 18 января 2024 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинопрокатной компании «НМГ кинопрокат».

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В центре сюжета картины — подразделение летчиц, попавших в смешанный авиационный полк во время Великой Отечественной войны. Девушки еще молодые и пока не совсем понимают, что такое война. Им приходится трудно в мужском мире, однако они день за днем доказывают, что не хуже мужчин.

Ранее сообщалось, что мировая премьера военной драмы Германа-младшего состоится на 36-м Токийском международном кинофестивале, который будет проходить с 23 октября по 1 ноября. На этом фоне Алексей Герман-младший в интервью НСН отмечал важность того, что судьба девушек-летчиц, о которых рассказывает фильм, находит отклик у иностранных киноспециалистов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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