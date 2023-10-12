Попытка угнаться? Фильм «Стальное сердце» сравнили с «Последним богатырем»
Прием в фильме, когда человек оказывается в прошлом и будущем, является стандартным, отметил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Создатели фильма «Стальное сердце» не пытаются угнаться за успехом кинофраншизы «Последний богатырь», они абсолютно разные, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что режиссер фильмов «Я остаюсь» и «Грозный папа» Карен Оганесян приступил к съемкам семейного блокбастера «Стальное сердце» о героях былин, которые окажутся в современном мире. Съемки продлятся до весны 2024 года, а осенью того же года фильм выйдет в прокат.
«Не вижу здесь попытку угнаться за успехом кинофраншизы о «Последнем богатыре». С тем же успехом можно считать, что «Последний богатырь» стремится угнаться за «Пиратами Карибского моря». Это разные франшизы. Успех «Последнего богатыря» в том, что он прилично снят, там хорошие актерские работы, занятный сценарий, смешно придумано. При этом глупый пример, но второй «Аватар» хуже первого... Крайне редко получается, что продолжение лучше оригинала. Второй «Последний богатырь» хуже первого, третий хуже второго. Но среди зрителей популярно хорошее кино. А уж какие там герои: былинные или нет... Совершенно без разницы», - сказал Шнейдеров.
Он также рассказал, что прием в фильме, когда человек оказывается в прошлом или будущем, является стандартным.
«Есть рассказ Рэя Брэдбери «И грянул гром». Там человек попадает в прошлое, давит бабочку, а потом возвращается в настоящее, где все поменялось. Это понятный, стандартный прием. Каждый сюжет в той или иной степени повторяют… В музыке – там всего семь нот, гениальных композиторов несколько десятков», - резюмировал Шнейдеров.
Так, действие в «Стальном сердце» начинается во времена Древней Руси, где Илья Муромец в исполнении Владимира Любимцева («Сердце Пармы», «Легенда о Коловрате») побеждает Соловья-разбойника (его сыграет Никита Ефремов). Затем сюжет переместится в наши дни, и Илья Муромец узнает, что героем Древней Руси теперь считают не его, а Соловья-разбойника.
В фильме также снимутся Антон Васильев, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин и Александра Тихонова, передает «Радиоточка НСН».
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