Кустурица заявил, что российскую культуру невозможно отменить
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица отметил огромный масштаб российской культуры и ее влияние в мире, передает РИА Новости.
Режиссер выступил на праздновании юбилея Российского центра науки и культуры «Русский дом» в Белграде.
По словам Кустурицы, Запад не может отказаться от российской культуры. Режиссер отметил большой вклад России в мировое искусство.
«Благодаря масштабу, глубине и достижениям и вневременной ценности русская культура никогда не может получить отказ», - заявил он.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил Минкультуры и Минобороны РФ наградить артистов за поездки в зону проведения спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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