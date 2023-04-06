Кустурица заявил, что российскую культуру невозможно отменить

Режиссер выступил на праздновании юбилея Российского центра науки и культуры «Русский дом» в Белграде.

По словам Кустурицы, Запад не может отказаться от российской культуры. Режиссер отметил большой вклад России в мировое искусство.

«Благодаря масштабу, глубине и достижениям и вневременной ценности русская культура никогда не может получить отказ», - заявил он.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил Минкультуры и Минобороны РФ наградить артистов за поездки в зону проведения спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

