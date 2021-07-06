Во вторник откроется 74-й международный Каннский фестиваль

Во вторник 6 июля в 74-й раз пройдет международный Каннский фестиваль, в нем примут участие режиссеры, продюсеры, сценаристы и актеры со всего мира.

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ТАСС отмечает, что гостей будет встречать лично президент фестиваля Пьер Лескюр и генеральный директор Тьерри Фремо. По данным агентства, благодаря усилиям оргкомитета фестиваль начнется, несмотря на пандемию COVID-19.

По решению руководства фестиваля, для присутствия на площадках каждые 48 часов гости должны сдавать тест на коронавирус или же показать сертификат о вакцинации препаратами, которые одобрил европейский регулятор.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КанныКаннский Кинофестиваль
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