Во вторник откроется 74-й международный Каннский фестиваль

ТАСС отмечает, что гостей будет встречать лично президент фестиваля Пьер Лескюр и генеральный директор Тьерри Фремо. По данным агентства, благодаря усилиям оргкомитета фестиваль начнется, несмотря на пандемию COVID-19.



По решению руководства фестиваля, для присутствия на площадках каждые 48 часов гости должны сдавать тест на коронавирус или же показать сертификат о вакцинации препаратами, которые одобрил европейский регулятор.

