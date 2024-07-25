Во Всероссийском музее Пушкина сменили директора
Новым директором Всероссийского музея Пушкина в Санкт-Петербурге назначена Ольга Корнева, ранее занимавшая должность первого заместителя директора Музея железных дорог, говорится в указе главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, сообщает газета «Культура».
Прежний руководитель Сергей Некрасов, который возглавлял учреждение на протяжении последних 36 лет, будет исполнять обязанности президента музея.
Как отмечается, Корнеева за время работы в Музее железных дорог успешно реализовала ряд совместных выставочных проектов с музеями-заповедниками «Царское село», «Выборгский замок», Российским этнографическим музеем и Пушкинским Домом.
Ранее новым директором Русского музея стала Алла Манилова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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