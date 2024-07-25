Во Всероссийском музее Пушкина сменили директора

Новым директором Всероссийского музея Пушкина в Санкт-Петербурге назначена Ольга Корнева, ранее занимавшая должность первого заместителя директора Музея железных дорог, говорится в указе главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, сообщает газета «Культура».

«Идиоты и иноагенты»: Что стоит за сменой директора Пушкинского музея

Прежний руководитель Сергей Некрасов, который возглавлял учреждение на протяжении последних 36 лет, будет исполнять обязанности президента музея.

Как отмечается, Корнеева за время работы в Музее железных дорог успешно реализовала ряд совместных выставочных проектов с музеями-заповедниками «Царское село», «Выборгский замок», Российским этнографическим музеем и Пушкинским Домом.

Ранее новым директором Русского музея стала Алла Манилова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПушкинМузейНазначениеМинкультуры

Горячие новости

Все новости

партнеры