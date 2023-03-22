«Идиоты и иноагенты»: Что стоит за сменой директора Пушкинского музея

ДОЧЬ, ПЛЕМЯННИК И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО

В начале февраля с поста гендиректора Третьяковской галереи убрали Зельфиру Трегулову, которая говорила НСН, что узнала об увольнении из СМИ. В те же дни ушел в отставку Владимир Гусев, возглавлявший Русский музей с 1988 года, и появились слухи о грядущем уходе Марины Лошак из Пушкинского музея, которые воплотились в реальность 21 марта.

В Минкультуры отметили, что Лошак ушла «по собственному желанию», отметив, что ее преемница Елизавета Лихачева, начиная с 2017 года, успешно руководила Музеем архитектуры имени Щусева, а всего там проработала почти 17 лет.

«Мое жизненное кредо - двигаться дальше. Десять лет для директора - достойный срок. Музей стоит на верных рельсах, у меня есть проекты и идеи, которые я хочу реализовать в новых условиях, с новой динамикой, но с теми же целями: искусство для всех, новые идеи, надежды на будущее. Я была директором музея 10 лет», - объяснила решение Лошак.

Она также высказала мнение, что музею будет хорошо с ее преемницей.

При этом СМИ припоминают Лошак закрытую вечеринку Тимати в Пушкинском музее в 2018 году и родственников-иноагентов. Именно такой статус имеют сейчас в России дочь Марины Девовны, журналистка Анна Монгайт и ее племянник Андрей Лошак.

Марина Лошак говорила в этой связи, что если ситуация с дочерью «станет проблемой, я готова уйти с поста директора музея».

«Конечно, это проблема, потому что я государственный чиновник — есть правила игры и определенные обязательства. Я надеюсь, что мы живем в мире, где это можно развести, ведь мы говорим о разных личностях. У меня еще есть племянник Андрюша Лошак (признан в России иноагентом - прим. НСН), тоже журналист. У нас у всех своя позиция, и мнения могут различаться. Все мы личности, все разные. Если это станет проблемой, я готова уйти с поста директора музея», – сказала она в одном из интервью.

При этом ранее сообщалось, что контракт Лошак с Пушкинским музеем заканчивается 2 апреля.

Елизавета Лихачева, сменившая Лошак на посту руководителя одного из главных музеев столицы, пока не замечена журналистами в неправильных родственных связях. Однако, она уже успела отметиться неоднозначным постом в соцсетях.

«Я не поняла, с чего это вдруг Земфиру (признана в РФ иноагентом - прим. НСН) внесли в реестр иноагентов? Она не подходит по требования закона или я чего-то не знаю. Но, насколько мне известно, она политической деятельности не ведёт. Идиоты, нарушают законы, которые сами же и написали», - гласит заглавный пост на странице Лихачевой «ВКонтакте». При этом комментарии к нему отключены.

Ну а сегодня Лихачева рассказала о планах на новом посту, пообещав не увольнять сотрудников и не отменять выставок.

«Выставочный план утвержден, пересматривать в ближайшее время не планирую. Я за осмысленную выставочную политику и равномерный показ всех фондов. Музей — проводник смыслов. Будет больше выставок в духе “Москва — Париж”, которые готовятся годами и институциями», — цитирует ее издание «Сплетник».