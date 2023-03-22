«Идиоты и иноагенты»: Что стоит за сменой директора Пушкинского музея
В Минкультуры заявили о «собственном желании» Марины Лошак, СМИ припомнили ей родственников и Тимати, а Елизавета Лихачева публично обругала обидчиков Земфиры.
В России продолжается череда смен директоров крупных музеев. Вслед за Третьяковкой и Русским музеем Минкультуры назначило нового руководителя ГМИИ имени Пушкина.
Экс-директор музея Марина Лошак подала в отставку по собственному желанию, объяснив ее желанием «двигаться дальше», однако СМИ напоминают о ее родственниках-иноагентах.
Ну а новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева пока не убирает из соцсетей резонансный пост про Земфиру, также имеющую с недавних пор иноагентсткий статус.
ДОЧЬ, ПЛЕМЯННИК И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
В начале февраля с поста гендиректора Третьяковской галереи убрали Зельфиру Трегулову, которая говорила НСН, что узнала об увольнении из СМИ. В те же дни ушел в отставку Владимир Гусев, возглавлявший Русский музей с 1988 года, и появились слухи о грядущем уходе Марины Лошак из Пушкинского музея, которые воплотились в реальность 21 марта.
В Минкультуры отметили, что Лошак ушла «по собственному желанию», отметив, что ее преемница Елизавета Лихачева, начиная с 2017 года, успешно руководила Музеем архитектуры имени Щусева, а всего там проработала почти 17 лет.
«Мое жизненное кредо - двигаться дальше. Десять лет для директора - достойный срок. Музей стоит на верных рельсах, у меня есть проекты и идеи, которые я хочу реализовать в новых условиях, с новой динамикой, но с теми же целями: искусство для всех, новые идеи, надежды на будущее. Я была директором музея 10 лет», - объяснила решение Лошак.
Она также высказала мнение, что музею будет хорошо с ее преемницей.
При этом СМИ припоминают Лошак закрытую вечеринку Тимати в Пушкинском музее в 2018 году и родственников-иноагентов. Именно такой статус имеют сейчас в России дочь Марины Девовны, журналистка Анна Монгайт и ее племянник Андрей Лошак.
Марина Лошак говорила в этой связи, что если ситуация с дочерью «станет проблемой, я готова уйти с поста директора музея».
«Конечно, это проблема, потому что я государственный чиновник — есть правила игры и определенные обязательства. Я надеюсь, что мы живем в мире, где это можно развести, ведь мы говорим о разных личностях. У меня еще есть племянник Андрюша Лошак (признан в России иноагентом - прим. НСН), тоже журналист. У нас у всех своя позиция, и мнения могут различаться. Все мы личности, все разные. Если это станет проблемой, я готова уйти с поста директора музея», – сказала она в одном из интервью.
При этом ранее сообщалось, что контракт Лошак с Пушкинским музеем заканчивается 2 апреля.
Елизавета Лихачева, сменившая Лошак на посту руководителя одного из главных музеев столицы, пока не замечена журналистами в неправильных родственных связях. Однако, она уже успела отметиться неоднозначным постом в соцсетях.
«Я не поняла, с чего это вдруг Земфиру (признана в РФ иноагентом - прим. НСН) внесли в реестр иноагентов? Она не подходит по требования закона или я чего-то не знаю. Но, насколько мне известно, она политической деятельности не ведёт. Идиоты, нарушают законы, которые сами же и написали», - гласит заглавный пост на странице Лихачевой «ВКонтакте». При этом комментарии к нему отключены.
Ну а сегодня Лихачева рассказала о планах на новом посту, пообещав не увольнять сотрудников и не отменять выставок.
«Выставочный план утвержден, пересматривать в ближайшее время не планирую. Я за осмысленную выставочную политику и равномерный показ всех фондов. Музей — проводник смыслов. Будет больше выставок в духе “Москва — Париж”, которые готовятся годами и институциями», — цитирует ее издание «Сплетник».
ГЛУБОКИЙ ПЕССИМИЗМ И «НИКАКИХ ПРОБЛЕМ»
Зельфира Трегулова говорила НСН 9 февраля, что узнала от журналистов о своей отставке с поста гендиректора Третьяковской галереи.
«Хотите услышать, что я думаю о своем увольнении, о котором узнала из СМИ? Ничего! Всё, спасибо», — сказала расстроенная Зельфира Исмаиловна.
В Минкультуры тогда сообщили, что у нее закончился контракт. При этом отставке предшествовала жалоба в ведомство некого Сергея Шадрина, по мнению которого экспозиция Третьяковки не соответствовала «госполитике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Он посетовал, что в музее «представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии», после знакомства с которыми он испытал «глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности».
В частности, Шадрина расстроил цикл «Тайная вечеря», благодаря которому он узнал, что искусство второй половины XX века изобилует сценами «многочисленных похорон», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристскими интерпретациями» образов отечественных правителей.
Вместе с тем СМИ указывали на ожидаемость отставки и «конформизм» Трегуловой, которую сменила Елена Проничева, занимавшая пост директора Политехнического музея.
А вот смена директора в Русском музее обошлась без драм и переживаний.
«Никаких проблем нет. Естественный ход событий», - сказал тогда НСН уже экс-глава музея Владимир Гусев.
Временно исполняющим обязанности гендиректора стала заместитель Гусева Анна Цветкова. При этом сам Владимир Александрович числится «президентом музея» на его официальном сайте.
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