Во вселенной Marvel появится гей-супергерой
Во франшизе «Мстители: Финал», снятой по комиксам Marvel, авторы задумали создать героя с нетрадиционной ориентацией. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на режиссеров Джо и Энтони Руссо.
«В одном из будущих фильмов появится персонаж-гей», - заявил Энтони Руссо.
В последнем фильме режиссер Джо Руссо выступил в образе гея, который делится впечатлениями о том, что был на свидании впервые за долгое время. Также режиссер намекнул на разносторонние сексуальные пристрастия других персонажей, но пояснил, что зрителям только предстоит узнать, кто еще является геем.
Ранее журналист и музыкальный критик Давид Шнейдеров объяснил в эфире НСН, что способствовало популярности франшизы «Мстители: Финал» в России.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»