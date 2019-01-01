Во вселенной Marvel появится гей-супергерой

Во франшизе «Мстители: Финал», снятой по комиксам Marvel, авторы задумали создать героя с нетрадиционной ориентацией. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на режиссеров Джо и Энтони Руссо.

«В одном из будущих фильмов появится персонаж-гей», - заявил Энтони Руссо.

В последнем фильме режиссер Джо Руссо выступил в образе гея, который делится впечатлениями о том, что был на свидании впервые за долгое время. Также режиссер намекнул на разносторонние сексуальные пристрастия других персонажей, но пояснил, что зрителям только предстоит узнать, кто еще является геем.

Ранее журналист и музыкальный критик Давид Шнейдеров объяснил в эфире НСН, что способствовало популярности франшизы «Мстители: Финал» в России.

