«Во все тяжкие» и «Симпсоны»: Rolling Stone назвал 100 лучших эпизодов сериалов
Журнал Rolling Stone представил список из 100 лучших эпизодов американских сериалов последних 60 лет.
Возглавила топ-100 лучших эпизодов одна из финальных серий легендарного сериала «Во все тяжкие». Эксперты издания отметили 14-й эпизод пятого сезона за то, что он вызывает сильные эмоции, а также за то, что именно в этой серии сценаристы закрыли сразу несколько важных сюжетных линий.
На втором месте зарисовка «Last Exit to Springfield» из «Симпсонов». Эксперты отметили юмор и множество отсылок к культовым и популярным произведениям. На третью строчку попала восьмая серия второго сезона сериала «Оставленные». Второй сезон проекта Деймона Линделофа достигает пика горечи и абсурда, но эта серия отрывается от основного сюжета, поставлена с чувством стиля, желанием удивить, насмешить и растоптать чувства зрителя.
На четвертом месте «Клан Сопрано», «College» (сезон 1, эпизод 5), следом - «Сайнфелд», «The Contest» (сезон 4, эпизод 10), потом «Безумцы», «The Suitcase» (сезон 4, эпизод 7), «Чирс», «Showdown, Part 2» (сезон 1, эпизод 22), «Корни», «Part II» (эпизод 2), «Щит», «Family Meeting» (сезон 7, эпизод 13), а замыкает десятку «Атланта», «Teddy Perkins» (сезон 2, эпизод 6).
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