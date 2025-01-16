Во Владивостоке захотели лишить Лагутенко звания почетного гражданина

Представители общественности и почетные граждане предложили лишить лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко звания почетного гражданина Владивостока. Об этом пишет «Российская газета».

Музыканту присвоили статус в 2026 году, инициатива вызывала споры в городе. Как отметила председатель совета Почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова, ряд общественников и депутатов выступали против этого решения.

«Несомненно, у него [Лагутенко] была популярность, как у музыканта, но для того, чтобы получить столь высокое звание, одной популярности мало. Человеку нужно долгие годы работать на благо родного города, а еще иметь безупречную репутацию. Лагутенко этим похвастаться не мог ни тогда, ни тем более сейчас», — отметила собеседница издания.

С инициативой о лишении музыканта звания выступил в том числе глава регионального исполкома движения «Сильная Россия» в Приморье Алексей Свиридов. Он отметил, что поведение Лагутенко в период специальной военной операции «практически обнуляет» его заслуги в области культуры.

«Он и до СВО бывал в России наездом, чтобы здесь только деньги зарабатывать, а во Владивостоке так и вообще много лет не появлялся», — указал Свиридов.

В свою очередь, Морозова подчеркнула, что лишить почетного гражданина этого звания почти невозможно, однако перед властями Владивостока поставили соответствующий вопрос.

Между тем СМИ сообщили, что Илья Лагутенко лишился дома в Калифорнии из-за пожаров, бушующих в американском штате.

