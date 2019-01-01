Культура
Дзеффирелли будет похоронен во вторник на монументальном кладбище после отпевания в кафедральном соборе, передает ТАСС. В городе объявят гражданский траур.
Во Флоренции простились с Дзеффирелли
17 июня20:29
Тысячи людей пришли в флорентийский Палаццо Веккьо, чтобы проститься с легендарным режиссером, драматургом, художником Франко Дзеффирелли, скончавшимся в субботу в возрасте 96 лет.
Дзеффирелли будет похоронен во вторник на монументальном кладбище после отпевания в кафедральном соборе, передает ТАСС. В городе объявят гражданский траур.
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ФОТО: РАИ Новости//Михаил Фомичев
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