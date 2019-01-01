Шахназаров: Дзеффирелли в кино некем заменить

Знаменитый итальянский режиссер, художник, сценарист Франко Дзеффирелли скончался в Риме в возрасте 96 лет.

Творческую карьеру начал с работы оформителем в театре Флоренции, затем переехал в Рим, где трудился театральным художником и актёром. Спустя всего год в качестве ассистента его пригласил работать в своей картине режиссер Лукино Висконти, которого Дзеффирелли будет считать своим учителем.

Он снял фильмы «Укрощение строптивой» (1967) и «Ромео и Джульетта» (1968), «Брат Солнце, сестра Луна», мини-сериал «Иисус из Назарета», картины «Чемпион» (1979) и «Бесконечная любовь», «Гамлет» Сделал кино-адаптации классических опер: «Паяцы», «Сельская честь», «Травиата» и «Отелло». С ним работали звезды кинематографа и оперной сцены.

Дзефирелли являлся пятикратным обладателем премии Давида ди Донателло, двукратным - премии «Эмми», получил премию BAFTA, дважды номинирован на премию «Оскар».

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН отметил огромное влияние творчества итальянского режиссера на мировой кинематограф, а также признался, что на его творчество Дзеффирелли также оказал большое воздействие.

«Дзеффирелли принадлежал к тому поколению великих итальянских кинематографистов, которые оказали огромное влияние на мастеров советского, российского кино. Лично на меня он оказал большое воздействие. Он был одним из самых своеобразных режиссеров итальянского кино, эстет, одаренный тонким художественным чутьем! Он боготворил кадр! Каждый кадр в его фильмах – это картина. В этом смысле Дзеффирелли был настоящий итальянец, наследник великих итальянских живописцев. Сегодня мало кто снимает кино таким образом и следит за художественной выразительностью кадра. Сейчас кино можно снимать и с мобильника – кадр потерял свое значение. А в лентах Дзеффирелли кадр был отдельной живописной картиной. Пожалуй, он последний мастер великого итальянского кино, которое подарило нам имена Феллини, Антониони, Висконти, Бертолуччии, Росселлини и Дзеффирелли! Это была великая эпоха в кино, которая, наверно, и не повторится никогда больше…» - отметил собеседник НСН.

Карен Шахназаров рассказал о том, как приглашению итальянского коллеги гостил у него на вилле.

«Шла «Неделя советского кино» в Италии, год 1989-1990. Он пригласил к себе на виллу. Зрелище было необыкновенное – старинная вилла в римском стиле. Встреча напоминала сцену из «Сатирикона» Федерико Феллини. Дзеффирелли, конечно, сам был необыкновенный персонаж. Он мне тогда подарил свой альбом «Ромео и Джульетта» и подписал его. ВТорая встреча была во время одного из фестивалей. когда Дзеффирелли уже совсем состарился», - поделился воспоминаем кинорежиссер.

Глава «Мосфильма» отметил, что заменить Дзеффирелли в современном кинематографе некому.

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