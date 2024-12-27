Внучка Людмилы Гурченко выступила против создания цифровой копии актрисы
27 декабря 202416:32
Елена Королёва – внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко заявила, что категорически против создания цифровой копии актрисы, сообщает «Абзац».
По её словам, повторить талант её бабушки не сможет ни один дипфейк.
«Какой в этом смысл? Я его не вижу», - добавила внучка Людмилы Гурченко.
Ранее режиссер и актер Никита Михалков счел преступным использование дипфейков в кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru