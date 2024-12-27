Внучка Людмилы Гурченко выступила против создания цифровой копии актрисы

Елена Королёва – внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко заявила, что категорически против создания цифровой копии актрисы, сообщает «Абзац».

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По её словам, повторить талант её бабушки не сможет ни один дипфейк.

«Какой в этом смысл? Я его не вижу», - добавила внучка Людмилы Гурченко.

Ранее режиссер и актер Никита Михалков счел преступным использование дипфейков в кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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