Внучка Людмилы Гурченко выступила против создания цифровой копии актрисы

По её словам, повторить талант её бабушки не сможет ни один дипфейк.

«Какой в этом смысл? Я его не вижу», - добавила внучка Людмилы Гурченко.

Ранее режиссер и актер Никита Михалков счел преступным использование дипфейков в кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

