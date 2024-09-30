«Вместо путешествий»: В отрасли объяснили «ажиотаж» на концерты и театры
Михаил Минин заявил НСН, что российские артисты сегодня собирают аудиторию на фоне отсутствия западных исполнителей, а театры стали «удобным» вариантом досуга.
Жители мегаполисов вместо путешествий все чаще выбирают развлечения – в топ попадают концерты и театральные постановки, заявил корреспонденту НСН генеральный директор МТС Live Михаил Минин в кулуарах заседания Директорской ложи.
«Мы заметили ажиотаж среди зрителей, активные посещения мероприятия, концертов. Если нет возможности уехать прямым рейсом, улететь отдыхать, с учетом роста зарплат в крупных городах, люди тратят на развлечения. Еще нет зарубежных премьер в кино, это тоже влияет. Что касается концертов, здесь тоже сложный вопрос, так как нет иностранных артистов. Поэтому сейчас собирают очень хорошо российские артисты, которые остались. Театры – это удобно, потому что каждый день что-то идет. Концерты любимого артиста не каждый день, а в театр всегда большой выбор, например, в Москве», - рассказал он.
Также Минин анонсировал крупные проекты предстоящего года, среди которых стадионные концерты, необычный формат театра и мюзикл.
«В следующем году у нас из проектов два концерта стадионных, это для концертов, что называется, высшая лига. У нас Анна Асти на ВЭБ Арене и Диана Арбенина на Лукойл Арене, где играет «Спартак». Из премьер – «Театр на Цветном», спектакль «12 клоунов в поисках счастья» в декабре. Это театр, основанный на современной клоунаде с использованием ярких,современных технологий, трюков, танцев, актуальных битов. И еще большой наш мюзикл в МДМ «Последняя сказка». Большие планы», - заключил он.
Мюзикл «Последняя сказка» - это оригинальный российский проект, который также претендует на экранизацию, заявил ранее в интервью НСН основатель и продюсер компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачёв.
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