Власти не стали отменять концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» во Владивостоке

Ранее власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить выступление «Ночных снайперов» и их лидера Дианы Арбениной, напоминает RT. На планируемое мероприятие пожаловалась местная жительница.

Как отметили в администрации, мэрия получила два обращения через интернет-приемную по вопросу отмены концерта.

«Организаторам концерта даны рекомендации согласовать выступление заявленного артиста с Минюстом России (реестр иностранных агентов) и принять решение об отмене при необходимости. Организаторами концерта выполнены рекомендации по согласованию с Минюстом России», — приводит ТАСС сообщение МЦУ.

По данным местных властей, концерт Арбениной и ее коллектива проводится в соответствии с действующим законодательством.

Между тем Диана Арбенина объявила, что в 2024 году «Ночные снайперы» планируют выпустить новый альбом «Улисс», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

