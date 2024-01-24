Власти не стали отменять концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» во Владивостоке
Концерт группы «Ночные снайперы» во Владивостоке, запланированный на 27 февраля, состоится. Об этом сообщили в муниципальном центре управления администрации города.
Ранее власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить выступление «Ночных снайперов» и их лидера Дианы Арбениной, напоминает RT. На планируемое мероприятие пожаловалась местная жительница.
Как отметили в администрации, мэрия получила два обращения через интернет-приемную по вопросу отмены концерта.
«Организаторам концерта даны рекомендации согласовать выступление заявленного артиста с Минюстом России (реестр иностранных агентов) и принять решение об отмене при необходимости. Организаторами концерта выполнены рекомендации по согласованию с Минюстом России», — приводит ТАСС сообщение МЦУ.
По данным местных властей, концерт Арбениной и ее коллектива проводится в соответствии с действующим законодательством.
Между тем Диана Арбенина объявила, что в 2024 году «Ночные снайперы» планируют выпустить новый альбом «Улисс», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru