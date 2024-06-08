Власти ХМАО заключили соглашение с Федерацией креативных индустрий

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа и организация «Федерация креативных индустрий» заключили соглашение о сотрудничестве, сообщило правительство региона.

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Отмечается, что вместе они будут реализовать совместные проекты в сфере креативных индустрий.

«Федерация креативных индустрий» является межотраслевым союзом, который объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные компании креативного бизнеса.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил принять федеральный закон, который даст четкую правовую базу креативной индустрии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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