Власти Бурятии выясняют причины нанесения увечий актером на сцене театра

В среду, 29 марта, в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как Шувалов на глазах у зрителей и коллег по театру наносит себе увечья прямо на сцене во время поклона. По словам актера, на протяжении года его пытаются уволить из театра. Ряд СМИ также сообщает, что Шувалов болен онкологией.



«Обстоятельства произошедшего инцидента во время спектакля в Русском драматическом театре выясняются. Жизни артиста ничего не угрожает», - говорится в сообщении властей региона.

В региональном правительстве добавили, что информация об инциденте весьма противоречивая. Власти планируют опросить свидетелей происшествия, а также людей из окружения актера.

