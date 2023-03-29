Власти Бурятии выясняют причины нанесения увечий актером на сцене театра

Правительство Бурятии выясняет причины инцидента, когда актер Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева Артур Шувалов прямо на сцене во время поклона после состоявшегося спектакля нанес себе увечья, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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В среду, 29 марта, в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как Шувалов на глазах у зрителей и коллег по театру наносит себе увечья прямо на сцене во время поклона. По словам актера, на протяжении года его пытаются уволить из театра. Ряд СМИ также сообщает, что Шувалов болен онкологией.

«Обстоятельства произошедшего инцидента во время спектакля в Русском драматическом театре выясняются. Жизни артиста ничего не угрожает», - говорится в сообщении властей региона.

В региональном правительстве добавили, что информация об инциденте весьма противоречивая. Власти планируют опросить свидетелей происшествия, а также людей из окружения актера.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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