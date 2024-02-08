Владислав Тирон исполнит главную роль в первом в РФ сериале про курьеров

Актер Владислав Тирон, известный по ролям в сериалах «Фандорин. Азазель» и «Триггер», исполнит главную роль в первом в России сериале о курьерах, сообщает ТАСС.

Комедийный проект «Курьеры» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion, точная дата премьеры не уточняется. Картина расскажет историю 20-летнего Гоши, которому ради мечты придется показать матери, на что он способен.