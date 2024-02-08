Владислав Тирон исполнит главную роль в первом в РФ сериале про курьеров
Актер Владислав Тирон, известный по ролям в сериалах «Фандорин. Азазель» и «Триггер», исполнит главную роль в первом в России сериале о курьерах, сообщает ТАСС.
Комедийный проект «Курьеры» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion, точная дата премьеры не уточняется. Картина расскажет историю 20-летнего Гоши, которому ради мечты придется показать матери, на что он способен.
Режиссером-постановщиком выступил Илья Максимов (проекты «Мать моего сына», «Проводник»).
Ранее стало известно, что в Москве на киностудии имени Горького приступили к производству нового сериала по мотивам книги Корнея Чуковского «От двух до пяти». По словам генпродюсера киностудии имени Горького Лики Бланк, в новом проекте в главных ролях задействуют сразу три актера младше шести лет. Уточняется, что сериал будет состоять из 20-минутных эпизодов, передает «Радиоточка НСН».
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