Актриса Ольга Ломоносова пожалела, что снялась в сериале «Не родись красивой»

«Возможно, до сих пор некоторые серьезные режиссеры думают: «Давайте позовем Ломоносову… А, она из «Не родись красивой», — пояснила она.

По мнению артистки, представители киноиндустрии не видят в ней серьезную драматическую актрису, поскольку она запомнилась им одной из героинь несерьезной мыльной оперы. Ломоносова добавила, что для ее карьеры возможно было бы лучше не сниматься в сериале.

Ранее кинорежиссер, сценарист, гендиректор кинокомпании «Северное сияние» Мария Ефремова в интервью «Радиоточке НСН» рассказала, что возможное продолжение сериала «Не родись красивой» будет неинтересным, поскольку россияне хотят видеть новые картины и истории.

