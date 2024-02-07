Актриса Ольга Ломоносова пожалела, что снялась в сериале «Не родись красивой»
Актриса Ольга Ломоносова жалеет о съемках в популярном сериале «Не родись красивой», поскольку после участия в этом проекте ей стало сложнее получать новые роли. Об этом она рассказала в интервью шоу «Откройте, Давид!» на YouTube.
«Возможно, до сих пор некоторые серьезные режиссеры думают: «Давайте позовем Ломоносову… А, она из «Не родись красивой», — пояснила она.
По мнению артистки, представители киноиндустрии не видят в ней серьезную драматическую актрису, поскольку она запомнилась им одной из героинь несерьезной мыльной оперы. Ломоносова добавила, что для ее карьеры возможно было бы лучше не сниматься в сериале.
Ранее кинорежиссер, сценарист, гендиректор кинокомпании «Северное сияние» Мария Ефремова в интервью «Радиоточке НСН» рассказала, что возможное продолжение сериала «Не родись красивой» будет неинтересным, поскольку россияне хотят видеть новые картины и истории.
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