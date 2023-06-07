Владимир Толстой: икона «Святая Троица» вернется в Третьяковскую галерею на реставрацию

Икона «Святая Троица» Андрее Рублева вернется в Третьяковскую галерею на реставрацию. Об этом заявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, передает ТАСС.

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По его словам, возвращение шедевра XV века для проведения реставрационных работ предусмотрено было договором передачи иконы из Третьяковской галереи Русской православной церкви.

«Мы должны думать о том, что наши главные святыни, наши культурные ценности, сакральные ценности должны быть сохранены для следующих поколений», — подчеркнул Толстой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Троицу» Рублева вернули РПЦ из гуманитарных соображений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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