Владимир Толстой: икона «Святая Троица» вернется в Третьяковскую галерею на реставрацию
Икона «Святая Троица» Андрее Рублева вернется в Третьяковскую галерею на реставрацию. Об этом заявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, передает ТАСС.
По его словам, возвращение шедевра XV века для проведения реставрационных работ предусмотрено было договором передачи иконы из Третьяковской галереи Русской православной церкви.
«Мы должны думать о том, что наши главные святыни, наши культурные ценности, сакральные ценности должны быть сохранены для следующих поколений», — подчеркнул Толстой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Троицу» Рублева вернули РПЦ из гуманитарных соображений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Майк Пенс объявил о своём участии в выборах США в 2024 году
- Владимир Толстой: икона «Святая Троица» вернется в Третьяковскую галерею на реставрацию
- В США назвали Крым главной целью контрнаступления ВСУ
- Поставки российских ABS для автозаводов начнутся с 1 июля
- Шойгу проинспектировал цех по производству зенитных ракет для ПВО
- Путин допустил, что ВВП России вырастет на 1-2% в 2023 году
- В ДНР сообщили о захвате оборудования ВСУ для вычисления координат операторов дронов
- В Новой Каховке уровень воды снизился до 60 см от пика
- Путин назвал стимулирование рынка труда одним из приоритетов для России
- Сальдо: Военная ситуация после прорыва Каховской ГЭС сложилась в пользу России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru