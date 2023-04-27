Татьяна Доронина награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил Народную артистку СССР Татьяну Доронину орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает ТАСС.
Глава государства отметил вклад актрисы и президента МХАТ имени Горького в развитие отечественной культуры и плодотворный труд.
Доронина читателями журнала «Советский экран» трижды признавалась лучшей актрисой года в СССР (1967, 1968 и 1973).
Она входила в знаменитую труппу БДТ, под руководством выдающегося советского театрального режиссера Георгия Товстоногова, а также работала в Театре имени Маяковского, когда им руководил другой знаменитый советский режиссер Андрей Гончаров. Снялась в таких фильмах как «Старшая сестра», «Ещё раз про любовь», «Три тополя на Плющихе» и других.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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