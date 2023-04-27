Татьяна Доронина награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил Народную артистку СССР Татьяну Доронину орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает ТАСС.

Глава государства отметил вклад актрисы и президента МХАТ имени Горького в развитие отечественной культуры и плодотворный труд.

«Другой уровень актеров»: Объединение с МХТ может поднять престиж МХАТ

Доронина читателями журнала «Советский экран» трижды признавалась лучшей актрисой года в СССР (1967, 1968 и 1973).

Она входила в знаменитую труппу БДТ, под руководством выдающегося советского театрального режиссера Георгия Товстоногова, а также работала в Театре имени Маяковского, когда им руководил другой знаменитый советский режиссер Андрей Гончаров. Снялась в таких фильмах как «Старшая сестра», «Ещё раз про любовь», «Три тополя на Плющихе» и других.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Википедия // Sintetaza
ТЕГИ:МХАТАктрисаНаградаПутин

Горячие новости

Все новости

партнеры