Владимир Панков получил главный приз VIII Фестиваля «Уроки режиссуры»

Главный приз VIII Фестиваля «Уроки режиссуры» достался художественному руководителю Студии SounDrama и Центра драматургии и режиссуры Владимиру Панкову, сообщает газета «Культура».

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Профессионально жюри смотра присудило ему награду за спектакль «Скоморох Памфалон».

Второй по значимости - приз зрительских симпатий вручили Григорию Лифанову за постановку «Три сестры» Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского.

Всего в программу фестиваля было отобрано 16 постановок.

Ранее стало известно, что «Золотую Маску» больше не будут вручать актерам и режиссерам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Прокофьев Вячеслав
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