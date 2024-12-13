Владимир Панков получил главный приз VIII Фестиваля «Уроки режиссуры»
Главный приз VIII Фестиваля «Уроки режиссуры» достался художественному руководителю Студии SounDrama и Центра драматургии и режиссуры Владимиру Панкову, сообщает газета «Культура».
Профессионально жюри смотра присудило ему награду за спектакль «Скоморох Памфалон».
Второй по значимости - приз зрительских симпатий вручили Григорию Лифанову за постановку «Три сестры» Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского.
Всего в программу фестиваля было отобрано 16 постановок.
Ранее стало известно, что «Золотую Маску» больше не будут вручать актерам и режиссерам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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