Владимир Наумов посмертно удостоен премии «Золотой орел» за вклад в кинематограф

Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов, который ушел из жизни в ноябре 2021 года, удостоен почетной премии «Золотой орел» за вклад в кинематограф, сообщает «Интерфакс».

Торжественная церемония вручения XXI премии Академии кинематографических искусств и наук прорходит в Москве на киностудии «Мосфильм».

«Аватар» и «Фабельманы» номинированы на «Оскар» в категории лучший фильм

«Золотого орла» вручили вдове режиссера, актрисе Наталье Белохвостиковой.

Лучшим короткометражным фильмом была признана картина Татьяны Жуковой «А», а лучшим анимационным фильмом стал «Финик».

В номинации лучший неигровой фильм удостоена работа Андрея Осипова «Фаза луны».

Ранее стало известно, что организаторы отказались от проведения кинопремии «Белый слон» в этом году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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