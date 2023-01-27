Владимир Наумов посмертно удостоен премии «Золотой орел» за вклад в кинематограф

Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов, который ушел из жизни в ноябре 2021 года, удостоен почетной премии «Золотой орел» за вклад в кинематограф, сообщает «Интерфакс».

Торжественная церемония вручения XXI премии Академии кинематографических искусств и наук прорходит в Москве на киностудии «Мосфильм».