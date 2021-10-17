Владимир Машков сыграет роль главного конструктора в фильме «Вызов»

Актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков получил предложение сыграть роль главного конструктора в фильме «Вызов», который частично снимали на борту МКС, сообщил космонавт Олег Артемьев.

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Во время приземления капсулы с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко «Роскосмос» вел прямую трансляцию. Машков присутствовал на посадке корабля.

«Будет главного конструктора играть в фильме», — заявил во время трансляции Артемьев.

Напомним, Пересильд и Шипенко провели на орбите почти две недели. Космонавт Новицкий находился на МКС более семи месяцев. «Киноэкипаж» вернулся на Землю 17 октября. Планируется, что его участники пройдут реабилитацию в Звездном городке, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
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