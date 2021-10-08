Грымова удивил отказ Машкова от думского мандата
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Режиссёра Шипенко и актрису Пересильд отправили в космос
На МКС кинематографисты впервые в истории проведут часть съемок фильма под рабочим названием «Вызов». В съемках участвуют актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Юрий Грымов: «Многие, наверно, наблюдали за этим космическим полетом. Я не наблюдал. Во-первых, я против необоснованного риска. А во-вторых, на эту тему хочется пошутить. Космическая отрасль – не самая передовая, между прочим, и российское кино тоже не передовая отрасль. И вот эти две, скажем так, не самые удачные отрасли встретились. Зачем?» - задался вопросом режиссер.
Никита Джигурда раскрыл подробности боя с депутатом Милоновым
Актер заявил, что мог нокаутировать соперника в первом раунде, но решил, что шоу должно продолжаться дольше. По опубликованным в Сети видео заметно, что актер превосходит соперника по силе. Отмечалось, что после поединка Виталий Милонов пожаловался на обман со стороны организаторов, так как рассчитывал на близкий к рестлингу поединок, а вышел на полноценный бой с более подготовленным "атлетом".
Юрий Грымов: «Уважаемые друзья, видите, что происходит: осень, обострения. Начинают слетаться странные люди, видите, теперь они дерутся в кровь. Реально был бой между Милоновым и Джигурдой, и судя по новостям, Милонов остался недоволен, так как случился ближний бой, и в "дыню" ему все-таки дали. И вот такой идиотизм происходит. Называется все это шоу-бизнесом, господа», - сыронизировал собеседник НСН.
Владимир Машков отказался от думского мандата
Российский актер Владимир Машков отказался принимать место в Государственной Думе, которое ему досталось по итогам выборов.
Юрий Грымов: «Многие уже от думских мандатов отказались. В частности Захар Прилепин, и вот теперь и Владимир Машков. Но кто-то лично голосовал за Прилепина или лично голосовал за Машкова, потому что Машков человеку нравится. И потом эти люди передают свои мандаты неизвестным для нас гражданам. Так же не может быть? Ну, если мы хотя бы делаем вид, что все это честно», - отметил худрук театра.
Худрук «Модерна» приглашает на грандиозную премьеру
16 октября в театре «Модерн» состоится премьера первого спектакля из масштабной трилогии «Антихрист и Христос» - «Петр I».
Юрий Грымов: «Это очень важная постановка, вы же видите, мы сейчас и в новостях об этом говорили, мир немножко сошел с ума. И многие, по-моему, перестали замечать, как они переходят эту границу от Христа к Антихритсу и от Антихриста к Христу. Первый спектакль «Петр I», вы сами поймете, кто он – Антихрист или Христос. Постановка очень сильно напоминает сегодняшний день», - рассказал о премьере худрук.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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