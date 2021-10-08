Грымова удивил отказ Машкова от думского мандата

Юрий Грымов: «Многие уже от думских мандатов отказались. В частности Захар Прилепин, и вот теперь и Владимир Машков. Но кто-то лично голосовал за Прилепина или лично голосовал за Машкова, потому что Машков человеку нравится. И потом эти люди передают свои мандаты неизвестным для нас гражданам. Так же не может быть? Ну, если мы хотя бы делаем вид, что все это честно», - отметил худрук театра.

