Самолет с Пересильд и Шипенко и Новицким приземлился на аэродроме Чкаловский

На самолете Ту-204-300 Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина для космонавтов оборудованы специализированные купе с интерактивной системой развлечений.

Планируется, что «киноэкипаж» пройдет реабилитацию в Звездном городке, сообщает ТАСС.

В свою очередь, космонавты, которые остались на МКС, рассказали, что сделали вынужденный перерыв в уборке станции.

«У нас все хорошо, стало посвободнее. Будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось, тут такой бардак на российском сегменте», - рассказал в ходе переговоров экипажа с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев усомнился в международном успехе полета «киношников». Об этом он сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН». В воскресенье киноэкипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко вернулся с борта МКС, где снимали фильм «Вызов», на Землю.

«У нас же все делается за счет государственного бюджета. Это очень рискованно. Те «космические» фильмы, которые делали раньше, они были коммерчески убыточными. Они же в космосе сделают всего несколько кадров. Это только доставит проблемы, но не сделает картину лучше», - уверен он.

