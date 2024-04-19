Владимир Машков намерен создать молодежное движение в рамках СТД
Никакого молодежного движения в рамках Союза театральных деятелей России в последнее время не было, заявил народный артист РФ, председатель СТД Владимир Машков на полях форума региональных отделений союза, сообщает газета «Культура».
По его словам, он намерен привлекать к работе в СТД студентов театральных вузов начиная со второго семестра третьего курса.
«То есть тех, кто так или иначе уже определены в этой профессии», — пояснил Машков.
Он также рассказал, что для создания молодежного движения потребуется пересмотреть устав организации. Председатель СТД подчеркнул, что молодежное движение будет способствовать развитию и духовному обогащению артистов и художников театра.
Ранее Машков заявил, что перезагрузка Союза театральных деятелей назрела давно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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