Владимир Машков намерен создать молодежное движение в рамках СТД

Никакого молодежного движения в рамках Союза театральных деятелей России в последнее время не было, заявил народный артист РФ, председатель СТД Владимир Машков на полях форума региональных отделений союза, сообщает газета «Культура».

Машков анонсировал появление в Крыму новых киностудий

По его словам, он намерен привлекать к работе в СТД студентов театральных вузов начиная со второго семестра третьего курса.

«То есть тех, кто так или иначе уже определены в этой профессии», — пояснил Машков.

Он также рассказал, что для создания молодежного движения потребуется пересмотреть устав организации. Председатель СТД подчеркнул, что молодежное движение будет способствовать развитию и духовному обогащению артистов и художников театра.

Ранее Машков заявил, что перезагрузка Союза театральных деятелей назрела давно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолодежьСтудентыРоссияТеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры