Владимир Машков намерен создать молодежное движение в рамках СТД

По его словам, он намерен привлекать к работе в СТД студентов театральных вузов начиная со второго семестра третьего курса.

«То есть тех, кто так или иначе уже определены в этой профессии», — пояснил Машков.

Он также рассказал, что для создания молодежного движения потребуется пересмотреть устав организации. Председатель СТД подчеркнул, что молодежное движение будет способствовать развитию и духовному обогащению артистов и художников театра.

Ранее Машков заявил, что перезагрузка Союза театральных деятелей назрела давно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

