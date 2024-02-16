Машков анонсировал появление в Крыму новых киностудий

Новые киностудии появятся на территории Крыма, сообщил на творческой встрече председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Он также заявил, что действующий на полуострове киностудии выйдут на новый уровень развития.

По оценке Народного артиста России, Крым постепенно приобретает статус культурного центра РФ, передаёт ТАСС. Он выразил уверенность в предстоящем интенсивном развитии киноиндустрии на полуострове.

Машков - сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 12 февраля он заявил об успешном завершении первого этапа избирательной кампании действующего главы государства.

