Владимир Машков и фестиваль «Гений места» получили «Знание.Премию»

На церемонии вручения «Знание.Премии» в Москве Владимир Машков и музыкальный фестиваль «Гений места» стали лауреатами в номинации «За вклад в просвещение в культуре и искусстве», сообщает РИА Новости.

Худрук Театра Олега Табакова и «Современника» был награжден за вклад в просвещение, а фестиваль «Гений места», художественным руководителем которого является Валерий Гергиев, был признан лучшим в этой категории.

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Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что такие люди, как лауреаты, являются подвижниками, вдохновляя и создавая новые формы искусства.

Вручение премий прошло в Национальном центре «Россия» в Москве в рамках четвертой церемонии награждения. В этом году на премию было подано более 30 заявок, и 31 лауреат получил награды в 21 номинации. Премия была учреждена в 2021 году для признания достижений в области просвещения и популяризации науки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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