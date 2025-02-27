Владимир Машков и фестиваль «Гений места» получили «Знание.Премию»

На церемонии вручения «Знание.Премии» в Москве Владимир Машков и музыкальный фестиваль «Гений места» стали лауреатами в номинации «За вклад в просвещение в культуре и искусстве», сообщает РИА Новости.

Худрук Театра Олега Табакова и «Современника» был награжден за вклад в просвещение, а фестиваль «Гений места», художественным руководителем которого является Валерий Гергиев, был признан лучшим в этой категории.