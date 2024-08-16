VK Fest раскрыл даты фестивальных дней на 2025 год

Популярный в России фестиваль VK Fest раскрыл даты проведения мероприятий в Санкт-Петербурге и Москве, всего фестиваль затронет пять городов. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале фестиваля.

Так, стало известно, что в Санкт-Петербурге мероприятие пройдет 28-29 июня, а в Москве – 12-13 июля. Проект охватит еще три города, но они пока не называются.

Концерт молодых артистов пройдет в рамках фестиваля «Территория будущего» в Лужниках

В этом году VK Fest тоже проходил в пяти городах, причем в Уфе и Красноярске – впервые.

В 2024 году фестиваль привлек внимание 205 тысяч гостей, собравшихся в пяти городах страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:МузыкаФестиваль

Горячие новости

Все новости

партнеры