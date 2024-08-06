Концерт молодых артистов пройдет в рамках фестиваля «Территория будущего» в Лужниках

В День строителя, 11 августа, на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Лужниках пройдет концерт молодых артистов-блогеров. Мероприятие состоится при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

На концерте выступят 10 юных исполнителей, среди которых: Кира Тимралеева, Мусим Ашуров, Кристина Карамелька, Никита Шульгин, Тёма Туленов, Соня Сафарова и другие.

На мероприятии гости услышат уже знакомые и полюбившиеся им песни юных артистов.

Помимо этого, для детей на форуме-фестивале откроется тематическая площадка «Сам себе строитель», где участники смогут примерить на себя профессию строителя или архитектора.

Концерт начнется в 17:00 в Лужниках, на большой сцене на парковке Южного спортивного ядра.

