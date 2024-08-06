Концерт молодых артистов пройдет в рамках фестиваля «Территория будущего» в Лужниках
В День строителя, 11 августа, на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Лужниках пройдет концерт молодых артистов-блогеров. Мероприятие состоится при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
На концерте выступят 10 юных исполнителей, среди которых: Кира Тимралеева, Мусим Ашуров, Кристина Карамелька, Никита Шульгин, Тёма Туленов, Соня Сафарова и другие.
На мероприятии гости услышат уже знакомые и полюбившиеся им песни юных артистов.
Помимо этого, для детей на форуме-фестивале откроется тематическая площадка «Сам себе строитель», где участники смогут примерить на себя профессию строителя или архитектора.
Концерт начнется в 17:00 в Лужниках, на большой сцене на парковке Южного спортивного ядра.
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