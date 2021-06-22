VK Fest перенесен с июля на конец августа
Музыкальный фестиваль VK Fest, который должен был пройти 24-25 июля в Санкт-Петербурге, перенесен на конец августа.
«Переносим VK Fest. Надеемся на встречу 28 и 29 августа там же - в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Нам непросто об этом говорить, ведь перенос такого масштабного события означает, что нарушатся планы десятков тысяч зрителей, сотен артистов, участников и партнёров. Всё происходящее - большая боль для нас как для организаторов. Но здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего», - сообщают во вторник организаторы.
При этом отмечается, что фестиваль может быть перенесен на 2022 год, если ситуация с коронавирусом останется такой тяжелой, как сейчас.
По данным РИА Новости, среди участников VK Fest должны были быть Ольга Бузова, Artik & Asti, Little Big, LOBODA, Артур Пирожков, Баста и другие исполнители.
Ранее сообщалось об отмене в России и переносе на 2022 год ряда музыкальных фестивалей из-за ситуации с коронавирусом. В их числе, в частности, Грушинский фестиваль, «Усадьба Jazz», «Нашествие», Dobrofest, «Боль» и «Дикая мята».
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