VK Fest перенесен с июля на конец августа

Музыкальный фестиваль VK Fest, который должен был пройти 24-25 июля в Санкт-Петербурге, перенесен на конец августа.

«Переносим VK Fest. Надеемся на встречу 28 и 29 августа там же - в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Нам непросто об этом говорить, ведь перенос такого масштабного события означает, что нарушатся планы десятков тысяч зрителей, сотен артистов, участников и партнёров. Всё происходящее - большая боль для нас как для организаторов. Но здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего», - сообщают во вторник организаторы.

При этом отмечается, что фестиваль может быть перенесен на 2022 год, если ситуация с коронавирусом останется такой тяжелой, как сейчас.

По данным РИА Новости, среди участников VK Fest должны были быть Ольга Бузова, Artik & Asti, Little Big, LOBODA, Артур Пирожков, Баста и другие исполнители.

Ранее сообщалось об отмене в России и переносе на 2022 год ряда музыкальных фестивалей из-за ситуации с коронавирусом. В их числе, в частности, Грушинский фестиваль, «Усадьба Jazz», «Нашествие», Dobrofest, «Боль» и «Дикая мята».

