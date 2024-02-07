Виторган уличил Кологривого в «самолюбовании и хайпожорстве»
7 февраля 202411:40
Актер Максим Виторган обвинил звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого в «самолюбовании и хайпажорстве». Так он отреагировал на критику артиста в адрес Данилы Козловского.
В своих социальных сетях Виторган назвал постановку моноспектакля Козловского FRANK «праздником души», uгде Данила, по его оценке, стал на сцене «воплощением понятия "артист"».
«Все это очень большое мастерство. Я в какой-то момент вспомнил одного молодого и талантливого артиста, который, если его не сожрут хайпожерство, самолюбование и назидательность, тоже, возможно, так когда-нибудь сможет, да, Никита?», - написал Виторган.
Ранее Кологривый раскритиковал игру Козловского в фильме «Духless», добавив, что он «разобьет тысячу таких лжеартистов». Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru