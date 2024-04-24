Виталий Гогунский сыграет в продолжении «Универа» Кузю-олигарха
Герой сериала «Универ» каратист Кузя в продолжении проекта станет олигархом. Об этом со ссылкой на телеканал ТНТ сообщает Газета.Ru.
Уточняется, что ситком «Универ. 13 лет спустя» выйдет на экраны 13 мая. По сюжету, Кузя, которого играет Виталий Гогунский, все эти годы жил в Агаповке и успел разбогатеть, став «пельменным королём».
Теперь у Кузи-олигарха свой особняк, он катается по двору на коне и пытается вернуть Машу, роль которой вновь исполнила Анна Хилькевич.
«Было немного волнительно возвращаться после 11-летнего перерыва, но в то же время появился новый опыт, появились новые грани и в моей жизни, и в роли Кузи... Я давно не испытывал такого азарта, ждал каждый съёмочный день», — заключил Гогунский.
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