Виталий Гогунский сыграет в продолжении «Универа» Кузю-олигарха

Уточняется, что ситком «Универ. 13 лет спустя» выйдет на экраны 13 мая. По сюжету, Кузя, которого играет Виталий Гогунский, все эти годы жил в Агаповке и успел разбогатеть, став «пельменным королём».

Теперь у Кузи-олигарха свой особняк, он катается по двору на коне и пытается вернуть Машу, роль которой вновь исполнила Анна Хилькевич.

«Было немного волнительно возвращаться после 11-летнего перерыва, но в то же время появился новый опыт, появились новые грани и в моей жизни, и в роли Кузи... Я давно не испытывал такого азарта, ждал каждый съёмочный день», — заключил Гогунский.

Ранее компания Amazon Prime Video официально объявила, что у её сверхуспешого сериала по мотивам культовой компьютерной игры Fallout будет второй сезон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

